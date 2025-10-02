Обмін полоненими 2 жовтня. СБУ оприлюднила ексклюзивне відео

Черговий обмін став результатом роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших структур. Всі вони виконали доручення президента України Володимира Зеленського.

Додому з російського полону повернулися 185 військовослужбовців та 20 цивільних осіб. Серед них - воїни ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонної служби, які були в Маріуполі, на "Азовсталі" та ЧАЕС. Більшість з них перебували в полоні ще з 2022 року.

"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави!", - наголосила СБУ.