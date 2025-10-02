Обмін полоненими 2 жовтня. СБУ оприлюднила ексклюзивне відео

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео з обміну полоненими, який відбувся сьогодні, 2 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ в Telegram.
Черговий обмін став результатом роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших структур. Всі вони виконали доручення президента України Володимира Зеленського.
Додому з російського полону повернулися 185 військовослужбовців та 20 цивільних осіб. Серед них - воїни ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонної служби, які були в Маріуполі, на "Азовсталі" та ЧАЕС. Більшість з них перебували в полоні ще з 2022 року.
"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави!", - наголосила СБУ.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що за весь час повномасштабної війни Україні вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч громадян.
Президент України 19 вересня заявляв, що готується новий обмін військовополоненими з Росією. Він наголосив, що в результаті обміну планується повернути додому ще 1000 українців, які перебувають у російському полоні.
Останній обмін полоненими між Україною і РФ відбувся на День Незалежності України, 24 серпня. За словами Зеленського, більшість із тих, кого вдалося повернути, перебували в полоні з 2022 року.
Водночас український лідер не назвав точної кількості захисників, які повернулися додому.