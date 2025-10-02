RU

Обмен пленными 2 октября. СБУ обнародовала эксклюзивное видео

Иллюстративное фото: Украина и РФ осуществили очередной обмен военнопленными (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерий Ульяненко

Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивное видео с обмена пленными, который состоялся сегодня, 2 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram.

Очередной обмен стал результатом работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других структур. Все они выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского.

Домой из российского плена вернулись 185 военнослужащих и 20 гражданских лиц. Среди них - воины ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы, которые были в Мариуполе, на "Азовстали" и ЧАЭС. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.

"Жизнь каждого украинца - высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства!", - подчеркнула СБУ.

 

Обмен пленными

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что за все время полномасштабной войны Украине удалось вернуть домой уже более 7 тысяч граждан.

Президент Украины 19 сентября заявлял, что готовится новый обмен военнопленными с Россией. Он подчеркнул, что в результате обмена планируется вернуть домой еще 1000 украинцев, которые находятся в российском плену.

Последний обмен пленными между Украиной и РФ состоялся на День Независимости Украины, 24 августа. По словам Зеленского, большинство из тех, кого удалось вернуть, находились в плену с 2022 года.

При этом украинский лидер не назвал точное количество защитников, которые вернулись домой.

