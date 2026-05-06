Обмін чи відновлення? Водіям пояснили, як швидше отримати нове посвідчення

Українці часто плутають дві різні послуги у сервісних центрах МВС - обмін та відновлення посвідчення водія. Через це процес отримання нового документа може затягнутися.
РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС розповідає, у чому різниця та як отримати новий документ.
Головне:
Головна відмінність полягає у наявності документа.
Обмін посвідчення водія здійснюється тоді, коли документ є на руках, але його потрібно замінити. Найчастіше це відбувається через закінчення строку дії, зміну персональних даних (наприклад, прізвища), пошкодження посвідчення або бажання отримати документ нового зразка.
У такому випадку водій подає чинне посвідчення та документи, які підтверджують підставу для обміну.
Натомість відновлення - це процедура для ситуацій, коли посвідчення відсутнє. Йдеться про випадки втрати або викрадення документа.
Коли посвідчення водія втрачено або викрадено, недостатньо просто повідомити про цей факт - його потрібно підтвердити документально.
У разі втрати подається відповідна заява під час звернення до сервісного центру. Якщо ж у вас викрали документ, обов’язково потрібно надати довідку з поліції, яка підтверджує факт звернення щодо крадіжки.
Ці вимоги передбачені чинним законодавством і вони обов’язкові для отримання нового посвідчення.
Різниця між обміном і відновленням посвідченням водія (інфографіка: hsc.gov.ua)
У МВС наголошують, що обмін і відновлення - це різні адміністративні послуги з різними правилами. Якщо неправильно визначити підставу звернення, це може призвести до затримок у видачі документа або необхідності повторного подання заяви.
Саме тому перед зверненням варто чітко розуміти, чи є посвідчення в наявності, і лише після цього обирати потрібну процедуру.
У сервісних центрах МВС адміністратори надають консультації, допомагають правильно оформити заяву та перевіряють документи.
Отримати додаткову інформацію можна також за телефоном контакт-центру або на офіційних ресурсах Головного сервісного центру МВС.
Нагадаємо, у разі втрати посвідчення водія його не потрібно отримувати заново - документ просто відновлюють без складання іспитів. Нове посвідчення видають на основі даних з реєстру зі збереженням усіх категорій і строком дії 30 років. Іспити потрібні лише у випадку, якщо водія раніше позбавили прав.
