Обмін 1000 на 1000: СБУ вже формує списки росіян для майбутньої передачі РФ

"Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України уже розпочав підготовчі заходи до обміну 1000 на 1000 осіб", - заявили в службі.

Зокрема, як повідомляє СБУ, вона формує перелік російських військових, котрі утримуються в українському полоні і які можуть бути передані Російській Федерації.

Крім того, Служба безпеки України разом з МОЗ та усіма відповідними структурами нашої держави проводить підготовку до прийому українських воїнів, які наразі знаходяться у ворожому полоні. Серед іншого, готується:

відповідна інфраструктура,

локації,

медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.

"Нагадаємо, що домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня 2025 року", - зазначили в СБУ.