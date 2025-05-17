Обмен 1000 на 1000: СБУ уже формирует списки россиян для будущей передачи РФ

"Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины уже начал подготовительные мероприятия к обмену 1000 на 1000 человек", - заявили в службе.

В частности, как сообщает СБУ, она формирует перечень российских военных, которые удерживаются в украинском плену и которые могут быть переданы Российской Федерации.

Кроме того, Служба безопасности Украины вместе с Минздравом и всеми соответствующими структурами нашего государства проводит подготовку к приему украинских воинов, которые сейчас находятся во вражеском плену. Среди прочего, готовится:

соответствующая инфраструктура,

локации,

медицинский персонал, необходимые для приема, сопровождения и реабилитации наших военных.

"Напомним, что договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года", - отметили в СБУ.