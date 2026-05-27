Обмін "1000 на 1000": у ГУР сказали, кого можуть повернути з полону на другому етапі

13:43 27.05.2026 Ср
1 хв
Наступний обмін буде "змішаним"
aimg Олена Чупровська
Фото: Перемовини тривають: ГУР пояснив, коли розкриють деталі наступного обміну

В ГУР підтвердили підготовку до нового етапу обміну "1000 на 1000" - і вже відомо, кого можуть повернути з полону РФ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske, про це заявив речник ГУР МО Андрій Юсов на пресконференції.

Хто може увійти до наступного обміну

Юсов зазначив, що в російській неволі перебувають різні категорії українців. Серед них:

  • полонені, які перебувають у неволі з 2022 року;
  • жінки;
  • важкохворі та важкопоранені;
  • представники різних підрозділів і напрямків.

За словами речника, деталі щодо конкретних осіб розкриватимуть лише після того, як обміни будуть готові.

Раніше секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов разом з омбудсменом Дмитром Лубінцем заявляли, що наступний обмін буде "змішаним".

Як повідомляло РБК-Україна, 15 травня відбувся перший етап масштабного обміну "1000 на 1000". Тоді додому повернулися 205 українських військових. Більшість із них провели в полоні чотири роки.

Тим часом у межах того ж обміну РБК-Україна повідомляло, що з російської неволі вдалося звільнити 20 бійців "Азову". 19 з них захищали Маріуполь.

