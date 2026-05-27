Обмін "1000 на 1000": у ГУР сказали, кого можуть повернути з полону на другому етапі

В ГУР підтвердили підготовку до нового етапу обміну "1000 на 1000" - і вже відомо, кого можуть повернути з полону РФ.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske, про це заявив речник ГУР МО Андрій Юсов на пресконференції.
Юсов зазначив, що в російській неволі перебувають різні категорії українців. Серед них:
За словами речника, деталі щодо конкретних осіб розкриватимуть лише після того, як обміни будуть готові.
Раніше секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов разом з омбудсменом Дмитром Лубінцем заявляли, що наступний обмін буде "змішаним".
Як повідомляло РБК-Україна, 15 травня відбувся перший етап масштабного обміну "1000 на 1000". Тоді додому повернулися 205 українських військових. Більшість із них провели в полоні чотири роки.
Тим часом у межах того ж обміну РБК-Україна повідомляло, що з російської неволі вдалося звільнити 20 бійців "Азову". 19 з них захищали Маріуполь.