Україна в межах обміну повернула з російського полону 20 бійців "Азову"
Під час сьогоднішнього обміну полоненими додому з російської неволі повернулися 20 військовослужбовців 1 корпусу НГУ "Азов".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командира бригади "Азов" Дениса Прокопенка ("Редіса").
"Сьогодні на рідну землю повернулись 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", з них 19 оборонці Маріуполя. Чотири роки в російській неволі, і ось, нарешті, зустріч з рідними, які боролись за повернення своїх і чекали на цей день", - повідомив "Редіс".
Він привітав побратимів з поверненям додому та подякував за стійкість, мужність та силу, яку вони щодня проявляли в надважких обставинах.
"Дякую президенту України за увагу до питання обмінів полоненими, бійцям з різних підрозділів, які поповнюють наш обмінний фонд, а також представникам МВС, СБУ, ГУР, "Асоціації родин захисників Азовсталі" і всім країнам, котрі сприяють переговорному процесу", - додав командир "Азову".
Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, Україна та Росія провели перший етап масштабного обміну військовополоненими "1000 на 1000". Додому вдалося повернути 205 українців.
Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року.
Вони захищали Україну в Маріуполі і "Азовсталь", на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.
Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому - 62 роки.
Багато звільнених українців повертаються із серйозними травмами, підірваним здоров’ям та важкими психологічними наслідками. Є ті захисники, яких евакуювали з "Азовсталі" пораненими.