Україна в межах обміну повернула з російського полону 20 бійців "Азову"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командира бригади "Азов" Дениса Прокопенка ("Редіса").

"Сьогодні на рідну землю повернулись 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", з них 19 оборонці Маріуполя. Чотири роки в російській неволі, і ось, нарешті, зустріч з рідними, які боролись за повернення своїх і чекали на цей день", - повідомив "Редіс".

Він привітав побратимів з поверненям додому та подякував за стійкість, мужність та силу, яку вони щодня проявляли в надважких обставинах.

"Дякую президенту України за увагу до питання обмінів полоненими, бійцям з різних підрозділів, які поповнюють наш обмінний фонд, а також представникам МВС, СБУ, ГУР, "Асоціації родин захисників Азовсталі" і всім країнам, котрі сприяють переговорному процесу", - додав командир "Азову".