Обмен "1000 на 1000": в ГУР сказали, кого могут вернуть из плена на втором этапе

Кто может войти в следующий обмен

Юсов отметил, что в российской неволе находятся разные категории украинцев. Среди них:

пленные, которые находятся в неволе с 2022 года;

женщины;

тяжелобольные и тяжелораненые;

представители различных подразделений и направлений.

По словам спикера, детали по конкретным лицам будут раскрывать только после того, как обмены будут готовы.

Ранее секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов вместе с омбудсменом Дмитрием Лубинцом заявляли, что следующий обмен будет "смешанным".