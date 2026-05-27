RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Обмен "1000 на 1000": в ГУР сказали, кого могут вернуть из плена на втором этапе

13:43 27.05.2026 Ср
1 мин
Следующий обмен будет "смешанным"
aimg Елена Чупровская
Фото: Переговоры продолжаются: ГУР объяснил, когда раскроют детали следующего обмена (facebook.com zelenskyy.official)

В ГУР подтвердили подготовку к новому этапу обмена "1000 на 1000" - и уже известно, кого могут вернуть из плена РФ.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske, об этом заявил спикер ГУР МО Андрей Юсов на пресс-конференции.

Читайте также: Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом

Кто может войти в следующий обмен

Юсов отметил, что в российской неволе находятся разные категории украинцев. Среди них:

  • пленные, которые находятся в неволе с 2022 года;
  • женщины;
  • тяжелобольные и тяжелораненые;
  • представители различных подразделений и направлений.

По словам спикера, детали по конкретным лицам будут раскрывать только после того, как обмены будут готовы.

Ранее секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов вместе с омбудсменом Дмитрием Лубинцом заявляли, что следующий обмен будет "смешанным".

Как сообщало РБК-Украина, 15 мая состоялся первый этап масштабного обмена "1000 на 1000". Тогда домой вернулись 205 украинских военных. Большинство из них провели в плену четыре года.

Тем временем в рамках того же обмена РБК-Украина сообщало, что из российской неволи удалось освободить 20 бойцов "Азова". 19 из них защищали Мариуполь.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаОбмен пленнымиВойна в Украине