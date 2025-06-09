Обмежуючи діючих мерів балотуватися, влада прибирає конкурентів, - експерти

Автори зазначають, що на виборах 2020 року партія "Слуга народу" не змогла перемогти в жодному обласному центрі і у разі ухвалення ініціативи влада отримає змогу заздалегідь усунути сильних конкурентів. Серед чинних мерів, які обирались неодноразово - Кличко, Садовий, Філатов, Труханов, Марцінків, Надал - усі вони мають сильну підтримку в громадах.

"З центру, вочевидь, пішла команда готуватись до виборів. А для цього потрібно усунути потенційних опонентів. Ініціатива вдарить по майже 80% чинних голів - від сіл до великих міст", - заявляє виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Асоціація міст України звернулася до голови Верховної Ради із запитом щодо планів реєстрації законопроєкту та його позиції щодо цієї ініціативи. Втім поки відповіді не було.

Що кажуть опитування серед українців

Нагадаємо, згідно з опитуванням компанії "Соціополіс", проведеним навесні 2025 року, понад 67% українців вважають, що ефективний мер має право обиратися без обмежень. Більше половини респондентів негативно ставляться навіть до тимчасового заміщення мерів військово-цивільними адміністраціями.

"Понад 51% респондентів вважають, що мер має право на власну позицію, навіть якщо вона не збігається з курсом центру, якщо це відповідає інтересам громади. Ще 36,8% підтримують модель часткової автономії", - зазначає директор компанії "Соціополіс" Сергій Панченко.

Також важливо і те, що більше половини українців не змогли оцінити діяльність очільників ОДА, натомість чітко орієнтуються в тому, як працює їхній мер. Це підтверджує, що саме місцева влада є найближчою до людей.

Приклад Гостомеля

Водночас Сергій Панченко нагадує про випадок у Гостомелі, де парламент окремою постановою передав усі повноваження місцевої влади керівнику військово-цивільної адміністрації, включно з управлінням комунальними підприємствами та фактично повністю усунув місцеве самоврядування.

"Це небезпечний прецедент, особливо з огляду на те, що його впроваджують не лише в прифронтових районах. Вочевидь, це є не лише точковим адміністративним рішенням, а й тестом на реакцію суспільства - свого роду "репетицією" усунення незручних або непідконтрольних мерів", - каже він.

Панченко додав, що відсутність активного спротиву може підштовхнути владу до розширення цієї практики.

"В такому контексті висока підтримка виборності міських голів і недовіра до призначених адміністрацій, зафіксовані в нашому опитуванні, набувають особливої ваги - як форма громадянського запобіжника від надмірної централізації", - пояснює він.