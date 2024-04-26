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Без "обмежено придатних": українців ділитимуть на чотири категорії за станом здоровʼя

Україна, П'ятниця 26 квітня 2024 14:10
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Без "обмежено придатних": українців ділитимуть на чотири категорії за станом здоровʼя Фото: українців ділитимуть на чотири категорії за здоровʼям (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні більше не буде людей зі статусом "обмежено придатний". Українців за станом здоров'я ділитимуть на чотири категорії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директорку департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони Оксану Сухорукову в інтервʼю ZN.UA.

За її словами, після скасування статусу "обмежено придатний" в Україні сформуються чіткі правила щодо "придатних" та "непридатних". Громадян за станом здоров'я ділитимуть на чотири категорії:

  • придатні (повністю);
  • придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;
  • придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);
  • придатні для виконання специфічних завдань.

Як пояснила Сухорукова, відповідні зміни запустили два тижні тому. Над ними працювали Міноборони спільно з Командуванням медичних сил, а також уряд, Міністерство охорони здоров'я, експерти з охорони здоровʼя і громадськість.

Вона додала, що оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів, у кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні.

"Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець - придатний. А якщо виразка була ускладнена, проводили оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку, то людина є непридатною. Ідеться про відповідність критеріям військовослужбовця або військовозобовʼязаного їхній можливості виконувати ті чи ті функції", - пояснила вона.

"Обмежено придатних" в Україні не буде

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу "‎обмежено придатний".

Згідно з документом, громадяни, які визнані "обмежено придатними", мають повторно пройти ВЛК протягом дев'яти місяців після набрання чинності законом.

Раніше у Міноборони розповіли, коли людям зі статусом "обмежено придатний" потрібно пройти військово-лікарську комісію.

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