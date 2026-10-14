Обмеження Starlink не дають Україні шансу захиститися від реактивних "Шахедів", - "Флеш"

Про яку проблему йдеться

Бескрестнов зазначив, що наразі багато хто говорить про вплив обмеження Starlink на далекі місії та фронтову логістику. Водночас, є ще одна велика проблема.

За його словами, Starlink використовується в найефективнішому нині рішенні для захисту неба від реактивних "Шахедів", а саме в перехоплювачах.

Радник президента заявив, що партнери своїми діями фактично позбавляють Україну одного з небагатьох шансів на захист від реактивних "Шахедів".

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