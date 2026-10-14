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Обмеження Starlink не дають Україні шансу захиститися від реактивних "Шахедів", - "Флеш"

13:20 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Лев Шевченко
Фото: "Герань" (росЗМІ)

Обмеження Starlink вплинули не лише на далекі місії та фронтову логістику. Сервіс використовується в найефективнішому наразі рішенні для захисту українського неба від реактивних "Шахедів".

Про яку проблему йдеться

Бескрестнов зазначив, що наразі багато хто говорить про вплив обмеження Starlink на далекі місії та фронтову логістику. Водночас, є ще одна велика проблема.

За його словами, Starlink використовується в найефективнішому нині рішенні для захисту неба від реактивних "Шахедів", а саме в перехоплювачах.

Радник президента заявив, що партнери своїми діями фактично позбавляють Україну одного з небагатьох шансів на захист від реактивних "Шахедів".

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Раніше Бескрестнов повідомив, що вночі 14 жовтня у "військовому пакеті" Starshield на швидкості понад 160 км/год почав зникати зв'язок. За його словами, через це було зірвано низку місій, а сили оборони не отримували попередження про таке обмеження.

У 7 корпусі ДШВ розповіли, що на Гуляйпільському напрямку зв'язок під час польотів БпЛА міг зникати на 10-20 секунд уже на швидкості 110-120 км/год. Через проблеми зі зв'язком в одному з підрозділів безпілотних систем довелося скасувати частину місій. Найгостріше проблема постає під час запуску швидкісних дронів, як-от Middle Strike, яким на старті потрібно набирати високу швидкість.

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