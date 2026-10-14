RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Ограничения Starlink не дают Украине шанса защититься от реактивных "Шахедов", - "Флэш"

13:20 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: "Герань" (росСМИ)

Ограничения Starlink повлияли не только на дальние миссии и фронтовую логистику. Сервис используется в самом эффективном решении для защиты украинского неба от реактивных "Шахедов".

О какой проблеме идет речь

Бескрестнов отметил, что сейчас многие говорят о влиянии ограничения Starlink на дальние миссии и фронтовую логистику. В то же время, есть еще одна большая проблема.

По его словам, Starlink используется в самом эффективном ныне решении для защиты неба от реактивных "Шахедов", а именно в перехватчиках.

Советник президента заявил, что партнеры своими действиями фактически лишают Украину одного из немногих шансов на защиту от реактивных "Шахедов".

Читайте также: Работает ли Starlink для граждан и бизнеса в Украине: объяснение поставщика

Ранее Бескрестнов сообщил, что ночью 14 октября в "военном пакете" Starshield на скорости свыше 160 км/ч начала исчезать связь. По его словам, из-за этого был сорван ряд миссий, а силы обороны не получали предупреждения о таком ограничении.

В 7 корпусе ДШВ рассказали, что на Гуляйпольском направлении связь во время полетов БпЛА могла исчезать на 10-20 секунд уже на скорости 110-120 км/ч. Из-за проблем со связью в одном из подразделений беспилотных систем пришлось упразднить часть миссий. Острее всего проблема возникает при запуске скоростных дронов, таких как Middle Strike, которым на старте нужно набирать высокую скорость.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
StarlinkДрониПВОMiltech