Ограничения Starlink не дают Украине шанса защититься от реактивных "Шахедов", - "Флэш"

Ограничения Starlink повлияли не только на дальние миссии и фронтовую логистику. Сервис используется в самом эффективном решении для защиты украинского неба от реактивных "Шахедов".

О какой проблеме идет речь

Бескрестнов отметил, что сейчас многие говорят о влиянии ограничения Starlink на дальние миссии и фронтовую логистику. В то же время, есть еще одна большая проблема.

По его словам, Starlink используется в самом эффективном ныне решении для защиты неба от реактивных "Шахедов", а именно в перехватчиках.

Советник президента заявил, что партнеры своими действиями фактически лишают Украину одного из немногих шансов на защиту от реактивных "Шахедов".

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