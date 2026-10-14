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Ограничения Starlink не дают Украине шанса защититься от реактивных "Шахедов", - "Флэш"

13:20 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Лев Шевченко
Ограничения Starlink не дают Украине шанса защититься от реактивных "Шахедов", - "Флэш" Фото: "Герань" (росСМИ)
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Ограничения Starlink повлияли не только на дальние миссии и фронтовую логистику. Сервис используется в самом эффективном решении для защиты украинского неба от реактивных "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента Сергея Бескрестнова ("Флэша").

О какой проблеме идет речь

Бескрестнов отметил, что сейчас многие говорят о влиянии ограничения Starlink на дальние миссии и фронтовую логистику. В то же время, есть еще одна большая проблема.

По его словам, Starlink используется в самом эффективном ныне решении для защиты неба от реактивных "Шахедов", а именно в перехватчиках.

Советник президента заявил, что партнеры своими действиями фактически лишают Украину одного из немногих шансов на защиту от реактивных "Шахедов".

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Ранее Бескрестнов сообщил, что ночью 14 октября в "военном пакете" Starshield на скорости свыше 160 км/ч начала исчезать связь. По его словам, из-за этого был сорван ряд миссий, а силы обороны не получали предупреждения о таком ограничении.

В 7 корпусе ДШВ рассказали, что на Гуляйпольском направлении связь во время полетов БпЛА могла исчезать на 10-20 секунд уже на скорости 110-120 км/ч. Из-за проблем со связью в одном из подразделений беспилотных систем пришлось упразднить часть миссий. Острее всего проблема возникает при запуске скоростных дронов, таких как Middle Strike, которым на старте нужно набирать высокую скорость.

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