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Обмеження швидкості Starlink в Україні могли скасувати, - журналіст The Economist

20:46 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: Starlink зняв ліміти швидкості в Україні (Getty Images)

Обмеження швидкості терміналів Starlink на передовій в Україні, ймовірно, було зняте. Українські оператори дронів уже проводять випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста The Economist Олівера Керролла в соцмережі X.

За його словами, командири безпілотників повідомили, що зв'язок працює інакше, а перевірки зв'язку ще тривають.

"Вони все ще проводять випробування, але схоже, що так і є", - зазначив журналіст.

Офіційних коментарів від компанії SpaceX чи українських відомств щодо зняття лімітів наразі не надходило.

Зеленський про Starlink

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність якнайшвидшого відновлення швидкості супутникового зв’язку Starlink та очікує на відповідь від США.

За його словами, американська сторона пообіцяла надати необхідну інформацію та розібратися з ситуацією протягом найближчих днів.

"Чекаю інформацію від держсекретаря США Марко Рубіо", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 23 конгресмени США написали лист президенту Дональду Трампу з проханням вплинути на Ілона Маска та надати Україні повний доступ до супутникових систем Starlink для ударів по установках РФ.

Раніше Єврокомісія також звернулася до компанії SpaceX із закликом повернути Україні швидкісну роботу Starlink у повному об'ємі.

У ЄС наголосили, що функціонування супутникового зв'язку має велике значення як для лінії фронту, так і для цивільного сектору.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиУкраїнаІнтернетStarlink