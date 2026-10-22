Обмеження швидкості Starlink в Україні могли скасувати, - журналіст The Economist

За його словами, командири безпілотників повідомили, що зв'язок працює інакше, а перевірки зв'язку ще тривають.

"Вони все ще проводять випробування, але схоже, що так і є", - зазначив журналіст.

Офіційних коментарів від компанії SpaceX чи українських відомств щодо зняття лімітів наразі не надходило.

Зеленський про Starlink

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність якнайшвидшого відновлення швидкості супутникового зв’язку Starlink та очікує на відповідь від США.

За його словами, американська сторона пообіцяла надати необхідну інформацію та розібратися з ситуацією протягом найближчих днів.

"Чекаю інформацію від держсекретаря США Марко Рубіо", - зазначив Зеленський.