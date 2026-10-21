ЄС вимагає від Маска повністю відновити роботу Starlink в Україні

Єврокомісія звернулася до компанії SpaceX з закликом повернути Україні швидкісну роботу Starlink у повному об'ємі. Функціонування саме цього супутникового зв'язку має велике значення як для фронту, так і для цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Єврокомісії з питань оборони й космосу Тома Реньє на брифінгу в Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

ЄС закликав Маска

Європейська комісія звернулася до компанії SpaceX з вимогою терміново повністю відновити роботу супутникового зв’язку Starlink для України. Було наголошено на його критичній потребі для військових і цивільних потреб, каже Реньє.

"Останні повідомлення про те, що Starlink уповільнив свої послуги в Україні, викликають глибоке занепокоєння і не відповідають тому, як компанія раніше надавала ці послуги. SpaceX має терміново повністю відновити послуги для України", - уточнив він.

Він додав, що Україні цей зв’язок потрібен для:

підтримки комунікації між військовими,

захисту цивільного населення,

керування дронами, які використовуються для оборони країни.

Starlink для України

Минулого тижня в Єврокомісії більш обережно прокоментували перебої у роботі Starlink в Україні. За словами чиновника ЄС, тоді не було чіткого підтвердження від президента України про це на відміну від ситуації тепер.

Україні потрібно відновити необмежену швидкість роботи Starlink, а щонайменше - підвищити ліміт до 450 км/год, повідомляли джерела "Радіо Свобода". Нинішнє обмеження у 160 км/год недостатнє для протидії реактивним дронам РФ типу Shahed.

Контракт на послугу діє до квітня 2027 року, її оплачує Німеччина.