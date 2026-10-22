Ограничения скорости Starlink в Украине могли отменить, - журналист The Economist

По его словам, командиры беспилотников сообщили, что связь работает по-другому, а проверки связи еще продолжаются.

"Они все еще проводят испытания, но, похоже, так и есть", - отметил журналист.

Официальных комментариев от компании SpaceX или украинских ведомств по снятию лимитов пока не поступало.

Зеленский о Starlink

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости скорейшего восстановления скорости спутниковой связи Starlink и ожидает ответа от США.

По его словам, американская сторона пообещала предоставить необходимую информацию и разобраться с ситуацией в ближайшие дни.

Президент подчеркнул критическую важность бесперебойного интернета для украинских военных на передовой и обеспечение работы критической инфраструктуры. Скорость соединения является ключевым фактором для координации действий.

"Мы ждем информации от американских партнеров", - отметил Зеленский.