Ограничения скорости Starlink в Украине могли отменить, - журналист The Economist

Ограничение скорости терминалов Starlink на передовой в Украине, вероятно, было снято. Украинские операторы дронов уже проводят испытания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста The Economist Оливера Кэрролла в соцсети X.
По его словам, командиры беспилотников сообщили, что связь работает по-другому, а проверки связи еще продолжаются.
"Они все еще проводят испытания, но, похоже, так и есть", - отметил журналист.
Официальных комментариев от компании SpaceX или украинских ведомств по снятию лимитов пока не поступало.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости скорейшего восстановления скорости спутниковой связи Starlink и ожидает ответа от США.
По его словам, американская сторона пообещала предоставить необходимую информацию и разобраться с ситуацией в ближайшие дни.
Президент подчеркнул критическую важность бесперебойного интернета для украинских военных на передовой и обеспечение работы критической инфраструктуры. Скорость соединения является ключевым фактором для координации действий.
"Мы ждем информации от американских партнеров", - отметил Зеленский.
Напомним, что 23 конгрессмена США написали письмо президенту Дональду Трампу с просьбой повлиять на Илона Маска и предоставить Украине полный доступ к спутниковым системам Starlink для ударов по установкам РФ.
Ранее Еврокомиссия также обратилась к компании SpaceX с призывом вернуть Украине скоростную работу Starlink в полном объеме.
В ЕС подчеркнули, что функционирование спутниковой связи имеет огромное значение как для линии фронта, так и для гражданского сектора.