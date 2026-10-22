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Ограничения скорости Starlink в Украине могли отменить, - журналист The Economist

20:46 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: Starlink снял лимиты скорости в Украине (Getty Images)

Ограничение скорости терминалов Starlink на передовой в Украине, вероятно, было снято. Украинские операторы дронов уже проводят испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста The Economist Оливера Кэрролла в соцсети X.

По его словам, командиры беспилотников сообщили, что связь работает по-другому, а проверки связи еще продолжаются.

"Они все еще проводят испытания, но, похоже, так и есть", - отметил журналист.

Официальных комментариев от компании SpaceX или украинских ведомств по снятию лимитов пока не поступало.

Зеленский о Starlink

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости скорейшего восстановления скорости спутниковой связи Starlink и ожидает ответа от США.

По его словам, американская сторона пообещала предоставить необходимую информацию и разобраться с ситуацией в ближайшие дни.

Президент подчеркнул критическую важность бесперебойного интернета для украинских военных на передовой и обеспечение работы критической инфраструктуры. Скорость соединения является ключевым фактором для координации действий.

"Мы ждем информации от американских партнеров", - отметил Зеленский.

Напомним, что 23 конгрессмена США написали письмо президенту Дональду Трампу с просьбой повлиять на Илона Маска и предоставить Украине полный доступ к спутниковым системам Starlink для ударов по установкам РФ.

Ранее Еврокомиссия также обратилась к компании SpaceX с призывом вернуть Украине скоростную работу Starlink в полном объеме.

В ЕС подчеркнули, что функционирование спутниковой связи имеет огромное значение как для линии фронта, так и для гражданского сектора.

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