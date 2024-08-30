Обмеження послаблять. Як завтра планують відключати світло за графіками

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти 26 серпня завдали наймасовішого удару по Україні за 2,5 роки. Усього було майже 240 повітряних цілей.

Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури країни. Внаслідок цього у великої кількості споживачів відключили світло.

З того часу в Україні щодня діють графіки відключення світла. З кожним днем вони стають менш жорсткими.

Зокрема, сьогодні, 30 серпня, у рамках графіків одночасно відключають дві та три черги. Але зараз у низці регіонів графіки не діють, оскільки запроваджено аварійні відключення світла.

Більш детально про те, коли ситуація зі світлом може налагодитися, - у матеріалі РБК-Україна.

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