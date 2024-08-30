Обмеження послаблять. Як завтра планують відключати світло за графіками

В Україні завтра весь день діятимуть графіки відключень світла. Одночасно планується обмежувати одну та дві черги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.
Як зазначили у компанії, графіки завтра діятимуть таким чином:
Там також зазначили, що ситуація може змінитись. При цьому електропостачання об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не планують.
Варто зауважити, що за таких обмежень енергетики зазвичай не відключають світло в сірих зонах графіків.
Нагадаємо, російські окупанти 26 серпня завдали наймасовішого удару по Україні за 2,5 роки. Усього було майже 240 повітряних цілей.
Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури країни. Внаслідок цього у великої кількості споживачів відключили світло.
З того часу в Україні щодня діють графіки відключення світла. З кожним днем вони стають менш жорсткими.
Зокрема, сьогодні, 30 серпня, у рамках графіків одночасно відключають дві та три черги. Але зараз у низці регіонів графіки не діють, оскільки запроваджено аварійні відключення світла.
Більш детально про те, коли ситуація зі світлом може налагодитися, - у матеріалі РБК-Україна.
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