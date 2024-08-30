Ограничения ослабят. Как завтра планируют отключать свет по графикам

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты 26 августа нанесли самый массированный удар по Украине за 2,5 года. Всего было почти 240 воздушных целей.

Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры страны. В результате этого у большого количества потребителей отключили свет.

С того времени в Украине каждый день действуют графики отключений света. С каждым днем они становятся менее жесткими.

В частности, сегодня, 30 августа, в рамках графиков одновременно отключают две и три очереди. Но сейчас в ряде регионов графики не действуют, поскольку введены аварийные отключения света.

Более детально о том, когда ситуация со светом может наладиться, - в материале РБК-Украина.

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