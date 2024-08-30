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Ограничения ослабят. Как завтра планируют отключать свет по графикам

Фото: в Украине завтра планируют отключать свет по графикам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра весь день будут действовать графики отключений света. Одновременно планируется ограничивать одну и две очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Как отметили в компании, графики завтра будут действовать следующим образом:

  • 00:00 - 16:00 - одна очередь отключений;
  • 16:00 - 22:00 - две очереди отключений;
  • 22:00 - 24:00 - одна очередь отключений.

Там также отметили, что ситуация может измениться. При этом электроснабжение объектов критической инфраструктуры ограничивать не планируют. 

Стоит заметить, что при таких ограничениях энергетики обычно не отключают свет в серых зонах графиков. 

 

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты 26 августа нанесли самый массированный удар по Украине за 2,5 года. Всего было почти 240 воздушных целей.

Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры страны. В результате этого у большого количества потребителей отключили свет.

С того времени в Украине каждый день действуют графики отключений света. С каждым днем они становятся менее жесткими.

В частности, сегодня, 30 августа, в рамках графиков одновременно отключают две и три очереди. Но сейчас в ряде регионов графики не действуют, поскольку введены аварийные отключения света.

Более детально о том, когда ситуация со светом может наладиться, - в материале РБК-Украина.

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