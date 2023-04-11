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Обмеження польотів над Україною та РФ збережуться до 2029 року, - прогноз Євроконтроля

Фото: обмеження польотів над Україною та РФ збережуться до 2029 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Згідно з прогнозом, обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України, РФ та Білорусі можуть зберегтися до 2029 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Європейської організації безпеки повітряної навігації (Євроконтроля).

Зі звіту Євроконтроля також випливає, що авіаційна галузь Європи продовжує відновлюватися після пандемії COVID-19, проте негативний вплив на індустрію надає вторгнення РФ в Україну. Організація зафіксувала зниження авіарейсів на 90% в Україні.

Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого. Незабаром країни ЄС та США закрили своє небо для російських літаків. Росія пізніше вжила заходів у відповідь.

Раніше ми писали, що "Аерофлот" вперше відправив літак Airbus A330-300 на ремонт до Ірану. Все через введені проти Росії санкції.

Також повідомлялося, що авіакомпанії США просять Білий дім і Конгрес заборонити іноземним компаніям літати до США через повітряний простір РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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аеропорт