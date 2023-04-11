Ограничения полетов над Украиной и РФ сохранятся до 2029 года, - прогноз Евроконтроля

Согласно прогнозу, ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, РФ и Беларуси могут сохраниться до 2029 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроля).