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Обмеження енергопостачання зменшилося: майже всі "сірі" зони зі світлом, - Yasno

Фото: обмеження енергопостачання зменшилося, майже всі "сірі" зони зі світлом (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 14 грудня, обмеження в енергопостачанні дещо знизилися, а майже всі "світло-сірі" зони у графіках були заживлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Коротко по статистиці: обмеження сьогодні трошки знизилося. Майже всі "сірі" зони були зі світлом", - написав Коваленко.

У ДТЕК уточнили, що йдеться про графіки, позначені "світло-сірим" кольором, який означає, що відключення можливі, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Нагадаємо, гендтректор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що обмеження електроенергії в Києві скоротилися, але ситуація залишається складною. Водночас завдяки тому, що були підключені додаткові потужності генерації, Україна сукупно отримала 1000МВт.

Також раніше ми писали, коли, за інформацією ОВА, Київська область може повернутися до графіків відключень світла.

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відключеня світлаЕлектроенергія