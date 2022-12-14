Ограничение энергоснабжения уменьшилось: почти все "серые" зоны со светом, - Yasno

В среду, 14 декабря, ограничения в энергоснабжении несколько снизились, а почти все "светло-серые" зоны в графиках были заживлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Кратко по статистике: ограничение сегодня немного снизилось. Почти все "серые" зоны были со светом", - написал Коваленко. В ДТЭК уточнили, что речь идет о графиках, обозначенных "светло-серым" цветом, что означает, что отключения возможны, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.