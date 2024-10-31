Обмеження на дорогах, бронювання, прикордонний контроль: що зміниться з 1 листопада в Україні

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Зміни в дорожньому русі

З 1 листопада на автодорогах діятимуть жорсткіші обмеження швидкості. Якщо раніше на окремих ділянках у межах міст (зокрема, у Києві, Дніпрі) будо дозволено рухатися зі швидкістю до 80 км/год, відзавтра обмеження становитиме 50 км/год.

У Департаменті патрульної поліції пояснюють, що нові норми діятимуть у зв'язку з початком зимового періоду, який потенційно є більш небезпечним для учасників дорожнього руху.

Скриншот facebook.com/UA.National.Police

Воєнний стан продовжують

Термін дії воєнного стану та мобілізації через повномасштабне вторгнення РФ в Україну продовжать з 10 листопада ще на 90 днів – до 7 лютого 2025. Відповідне рішення ухвалила Верховна рада наприкінці жовтня.

Востаннє воєнний стан продовжували з 11 серпня до 9 листопада 2024. Особливий режим ввели на території України 24 лютого 2022, і з того часу парламент встановлював нові терміни його дії вже 13 разів.

На час дії воєнного стану в державі можуть тимчасово обмежуватися окремі права та свободи громадян, гарантовані Конституцією України.

Бронювання від мобілізації

В Україні триває урядова перевірка підприємств, установ та організацій, які мають статус критично важливих та бронюють своїх працівників від мобілізації.

Причиною аудиту стало суттєве збільшення кількості таких підприємств та числа заброньованих.

Уряд встановив термін перевірок до 15 листопада 2024, у зв'язку з чим було тимчасово припинено роботу послуги бронювання в "Дії".

Наразі продовжити відстрочку від мобілізації можуть лише працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024.

Щодо бронювань впродовж останніх 4 місяців, рішення буде після завершення аудиту.

Також після 15 листопада Кабмін має намір посилити вимоги щодо віднесення підприємств до розряду критично важливих, зокрема:

може бути збільшено розмір середньої зарплати для підприємства;

може бути запроваджено норму узгодження критеріїв критичності з Міноборони та Мінекономіки.

Всі підприємства, які мають статус критично важливих з червня 2024, будуть додатково перевірені на справедливість його отримання. Адже деякі з них після отримання такого статусу знижують заявлену зарплату або різко збільшують кількість співробітників.

Підвищення податків

У середині жовтня Верховна рада ухвалила закон про підвищення податків. Наразі документ знаходиться на підписі у президента Володимира Зеленського і набуде чинності лише після узгодження головою держави та публікації у парламентській газеті "Голос України".

Незважаючи на те, коли саме закон вступить у силу, частину нових податків українцям доведеться сплатити "заднім числом" – з жовтня 2024.

Відповідно до закону:

військовий збір з усіх доходів громадян зросте з 1,5% до 5%;

військовий збір для ФОП І, II та IV групи встановлюється на рівні 10% розміру мінімальної зарплати;

вводиться військовий збір у розмірі 1% від доходу ФОП III групи;

ставка податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) становитиме 25%;

вводяться щомісячні авансові платежі з податку на прибуток для АЗС;

ставка податку на прибуток для банків за 2024 рік встановлюється на рівні 50%.

Детально про положення нового закону про рекордне підвищення податків РБК-Україна розписало в окремому матеріалі.

НБУ вилучає банкноти 50 та 200 гривень

У листопаді Нацбанк почне вилучати з обігу банкноти номіналом 50 грн та 200 грн. Йдеться про купюри "старого зразка" – за 2003 та 2007 роки випуску.

Фото: банкноти 50 грн та 200 грн старого зразка замінять (bank.gov.ua)

Варто зазначити, що такі купюри залишатимуться дійсними, здавати їх немає потреби.

Вилучення з обігу проходитиме поступово. Банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій. НБУ припинить видавати ці банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки.

Старі купюри замінять на 50 грн та 200 грн зразка 2014 року і наступних.

Посилений контроль на кордоні з Польщею

Польща запроваджує нові правила прикордонного контролю з 1 листопада. Вони стосуватимуться іноземних перевізників, що не входять до ЄС, Швейцарії та Європейської асоціації вільної торгівлі, зокрема й українських.

Нововведення передбачає обов'язкову реєстрацію перевезення в системі електронного нагляду за транспортом до перетину польського кордону. Це треба буде зробити незалежно від типу вантажу, який перевозиться.

Водій буде зобов'язаний постійно мати при собі реєстраційний номер RMPD з системи SENT. Крім того, необхідно забезпечити постійне передавання геолокаційних даних транспортного засобу.

Скриншот facebook.com/LVcustomsUA

У випадку порушень передбачені штрафи від 1,5 тис. злотих (15 тис. грн) до 12 тис. злотих (120 тис. грн).

Ідентифікація для пенсіонерів. Кому треба пройти

Для продовження отримання пенсій одна з категорій українців у листопаді матиме змогу пройти процедуру ідентифікації особи.

Це стосується пенсіонерів з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які отримали цей статус до початку повномасштабної війни 24 лютого 2022.

Підтвердити особу можна одним із кількох способів:

у відділенні Ощадбанку;

у відділеннях Пенсійного фонду;

за допомогою відеоконференцзв’язку із ПФУ;

через особистий електронний кабінет на сайті Фонду;

у закордонній дипломатичній установі отримати посвідчення факту, що особа є живою (потім надати цей документ органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку).

Процедуру фізичної ідентифікації потрібно проходити кожні пів року.

Якщо ідентифікацію не буде пройдено у зазначений термін, виплата пенсії призупиняється. Після здійснення процедури всі недоотримані кошти повернуться на рахунок пенсіонера.

При підготовці використовувалися: повідомлення пресслужби Національної поліції України, допис на сторінці Львівської митниці у Facebook, публікації Урядового порталу, Пенсійного фонду України, пресслужби НБУ, текст проєкту закону 11416-д на сайті ВР.