Ограничения на дорогах, бронирование, пограничный контроль: что изменится с 1 ноября в Украине

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Изменения в дорожном движении

С 1 ноября на автодорогах будут действовать более жесткие ограничения скорости. Если раньше на отдельных участках в пределах городов (в частности, в Киеве, Днепре) было разрешено двигаться со скоростью до 80 км/ч, с завтрашнего дня ограничение будет составлять 50 км/час.

В Департаменте патрульной полиции объясняют, что новые нормы будут действовать в связи с началом зимнего периода, который потенциально более опасен для участников дорожного движения.

Скриншот facebook.com/UA.National.Police

Военное положение продляют

Срок действия военного положения и мобилизации из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину продлят с 10 ноября еще на 90 дней – до 7 февраля 2025. Соответствующее решение приняла Верховная рада в конце октября.

Особый режим ввели на территории Украины 24 февраля 2022, и с тех пор парламент устанавливал новые сроки его действия уже 13 раз. В последний раз военное положение продляли с 11 августа по 9 ноября 2024.

Во время действия военного положения в государстве могут временно ограничиваться отдельные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Украины.

Бронирование от мобилизации

В Украине продолжается правительственная проверка предприятий, учреждений и организаций, которые имеют статус критически важных и бронируют своих работников от мобилизации.

Причиной аудита стало существенное увеличение количества таких предприятий и числа забронированных.

Правительство установило срок проверок до 15 ноября 2024, в связи с чем была временно прекращена работа услуги бронирования в "Дии".

Продлить отсрочку от мобилизации могут только работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024.

Относительно бронирований за последние 4 месяца, решение будет после завершения аудита.

Также после 15 ноября Кабмин намерен усилить требования по отнесению предприятий к разряду критически важных, в частности:

может быть увеличен размер средней зарплаты на предприятии;

может быть введена норма согласования критериев критичности с Минобороны и Минэкономики.

Все предприятия, имеющие статус критически важных с июня 2024, будут дополнительно проверены на справедливость его получения. Поскольку некоторые из них после получения такого статуса снижают заявленную зарплату или резко увеличивают количество сотрудников.

Повышение налогов

В середине октября Верховная рада приняла закон о повышении налогов. В настоящее время документ находится на подписи у президента Владимира Зеленского и вступит в силу только после согласования главой государства и публикации в парламентской газете "Голос Украины".

Несмотря на то, когда именно закон вступит в силу, часть новых налогов украинцам придется уплатить "задним числом" – с октября 2024.

Согласно закону:

военный сбор со всех доходов граждан вырастет с 1,5% до 5%;

военный сбор для ФЛП I, II и IV группы устанавливается на уровне 10% размера минимальной зарплаты;

вводится военный сбор в размере 1% от дохода ФЛП III группы;

ставка налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) составит 25%;

вводятся ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль для АЗС;

ставка налога на прибыль для банков за 2024 год устанавливается на уровне 50%.

Подробно о положениях нового закона о рекордном повышении налогов РБК-Украина расписало в отдельном материале.

НБУ изымает банкноты 50 и 200 гривен

В ноябре Нацбанк начнет изымать из обращения банкноты номиналом в 50 грн и 200 грн. Речь идет о купюрах "старого образца" – за 2003 и 2007 годы выпуска.

Фото: банкноты 50 грн та 200 грн старого образца заменят (bank.gov.ua)

Следует отметить, что такие купюры будут оставаться действительными, сдавать их нет необходимости.

Изъятие из обращения будет проходить постепенно. Банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций. НБУ перестанет выдавать эти банкноты банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег.

Старые купюры заменят на 50 грн и 200 грн образца 2014 года и последующих.

Усиленный контроль на границе с Польшей

Польша вводит новые правила пограничного контроля с 1 ноября. Они будут касаться иностранных перевозчиков, не входящих в ЕС, Швейцарию и Европейскую ассоциацию свободной торговли, в том числе и украинских.

Нововведение предусматривает обязательную регистрацию перевозок в системе электронного надзора за транспортом до пересечения польской границы. Это нужно будет сделать независимо от типа перевозимого груза.

Водитель будет обязан постоянно иметь при себе регистрационный номер RMPD из системы SENT. Кроме того, необходимо обеспечить постоянную передачу геолокационных данных транспортного средства.

Скриншот facebook.com/LVcustomsUA

В случае нарушений предусмотрены штрафы от 1,5 тыс. злотых (15 тыс. грн) до 12 тыс. злотых (120 тыс. грн).

Идентификация для пенсионеров. Кому нужно пройти

Для продолжения получения пенсий одна из категорий украинцев в ноябре сможет пройти процедуру идентификации личности.

Это касается пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили этот статус до начала полномасштабной войны 24 февраля 2022.

Подтвердить личность можно одним из нескольких способов:

в отделении Ощадбанка;

в отделениях Пенсионного фонда;

с помощью видеоконференцсвязи с ПФУ;

через личный электронный кабинет на сайте Фонда;

в зарубежном дипломатическом учреждении получить удостоверение факта, что человек жив (потом предоставить этот документ органу ПФУ, где пенсионер состоит на учете).

Процедуру физической идентификации следует проходить каждые полгода.

Если идентификация не будет пройдена в указанный срок, выплата пенсии приостанавливается. После выполнения процедуры все недополученные средства вернутся на счет пенсионера.

При подготовке использовались: сообщения пресс-службы Национальной полиции Украины, сообщение на странице Львовской таможни в Facebook, публикации Правительственного портала, Пенсионного фонда Украины, пресс-службы НБУ, текст проекта закона 11416-д на сайте ВР.