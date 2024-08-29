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Обмеження діятимуть всю добу. "Укренерго" склало графіки відключень на завтра

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 30 серпня, обмеження електропостачання діятимуть протягом усієї доби. Ввечері діятиме три черги відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Протягом доби: 

  • з 00:00 до 06:00 - діятиме одна черга. 
  • з 06:00 до 9:00 - діятимуть дві черги; 
  • з 09:00 до 14:00 - діятиме одна черга; 
  • з 14:00 до 18:00 - діятимуть дві черги; 
  • з 18:00 до 21:00 - діятимуть три черги; 
  • з 21:00 до 24:00 - діятимуть дві черги. 

Зазначається, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

Ситуація зі світлом 

Від початку поточного року російські терористи неодноразово вдавались до масованих обстрілів проти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього, а також на тлі посилення спеки, "Укренерго" повернуло графіки відключень для споживачів через зростання дефіциту в енергосистемі. 

Як розповідав радник прем'єр-міністра України та член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойка, масований обстріл, який відбувся 26 серпня, змусить внести корективи в плани підготовки до зими.

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