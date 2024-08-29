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Ограничения будут действовать целые сутки. "Укрэнерго" составило графики отключений на завтра

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 30 августа, ограничения электроснабжения будут действовать в течение всех суток. Вечером будет действовать три очереди отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

В течение суток: 

  • с 00:00 до 06:00 - будет действовать одна очередь. 
  • с 06:00 до 9:00 - будут действовать две очереди; 
  • с 09:00 до 14:00 - будет действовать одна очередь; 
  • с 14:00 до 18:00 - будут действовать две очереди; 
  • с 18:00 до 21:00 - будут действовать три очереди; 
  • с 21:00 до 24:00 - будут действовать две очереди. 

Отмечается, что в объемах применения ограничений возможны изменения.

Ситуация со светом 

С начала текущего года российские террористы неоднократно прибегали к массированным обстрелам против энергетической инфраструктуры Украины. Вследствие этого, а также на фоне усиления жары, "Укрэнерго" вернуло графики отключений для потребителей из-за роста дефицита в энергосистеме. 

Как рассказывал советник премьер-министра Украины и член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, массированный обстрел, который состоялся 26 августа, заставит внести коррективы в планы подготовки к зиме.

 

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ДТЭК