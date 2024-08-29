Ограничения будут действовать целые сутки. "Укрэнерго" составило графики отключений на завтра

Завтра, 30 августа, ограничения электроснабжения будут действовать в течение всех суток. Вечером будет действовать три очереди отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".
В течение суток:
Отмечается, что в объемах применения ограничений возможны изменения.
С начала текущего года российские террористы неоднократно прибегали к массированным обстрелам против энергетической инфраструктуры Украины. Вследствие этого, а также на фоне усиления жары, "Укрэнерго" вернуло графики отключений для потребителей из-за роста дефицита в энергосистеме.
Как рассказывал советник премьер-министра Украины и член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, массированный обстрел, который состоялся 26 августа, заставит внести коррективы в планы подготовки к зиме.
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