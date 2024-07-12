Обмеження діятимуть протягом доби. Коли світла не буде найдовше

"Сьогодні, 12 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 14:00 до 24:00 - для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень, в інші години - три черги", - йдеться у повідомленні.

Вимкнення світла за чергами

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).

"Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги - обмеження до 70% споживачів у кожній області" - пояснили у "Укренерго".

Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках в соцмережах.

