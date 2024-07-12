Обмеження діятимуть протягом доби. Коли світла не буде найдовше

Станом на 12 липня ситуація в енергосистемі України залишається важкою. Світла не буде найдовше, починаючи з 14:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Сьогодні, 12 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 14:00 до 24:00 - для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень, в інші години - три черги", - йдеться у повідомленні.
Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).
"Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги - обмеження до 70% споживачів у кожній області" - пояснили у "Укренерго".
Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках в соцмережах.
Як зазначають енергетики, споживання електроенергії в країні наразі знаходиться на максимальній позначці для літа.
Причина - аномальна спека в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів. Зазначимо, що на сьогодні, 12 липня, синоптики прогнозували вдень рекордні +42 градусів, зокрема, на півдні.
Додамо, що 11 липня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди. Це перші максимуми цього літа.
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