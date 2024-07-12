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Ограничения будут действовать в течение суток. Когда света не будет дольше всего

Фото: какая ситуация со светом в Украине 12 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На 12 июля ситуация в энергосистеме Украины остается тяжелой. Света не будет дольше всего, начиная с 14:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Сегодня, 12 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 14:00 до 24:00 - для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы - три очереди", - говорится в сообщении.

Выключение света очередями

Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп).

"Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области", - пояснили в "Укрэнерго".

Информацию о графиках отключений в каждом регионе смотрите на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.

Жара в Украине

Как отмечают энергетики, потребление электроэнергии в стране находится на максимальной отметке для лета.

Причина - аномальная жара в Украине и Европе при значительном дефиците энергии в украинской энергосистеме вследствие российских массированных ударов. Отметим, что сегодня, 12 июля, синоптики прогнозировали днем ​​рекордные +42 градусов, в частности, на юге.

Добавим, что 11 июля в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда. Это первые максимумы этого лета.

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Отключение света