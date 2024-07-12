Ограничения будут действовать в течение суток. Когда света не будет дольше всего

На 12 июля ситуация в энергосистеме Украины остается тяжелой. Света не будет дольше всего, начиная с 14:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Сегодня, 12 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 14:00 до 24:00 - для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы - три очереди", - говорится в сообщении.
Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп).
"Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области", - пояснили в "Укрэнерго".
Информацию о графиках отключений в каждом регионе смотрите на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.
Как отмечают энергетики, потребление электроэнергии в стране находится на максимальной отметке для лета.
Причина - аномальная жара в Украине и Европе при значительном дефиците энергии в украинской энергосистеме вследствие российских массированных ударов. Отметим, что сегодня, 12 июля, синоптики прогнозировали днем рекордные +42 градусов, в частности, на юге.
Добавим, что 11 июля в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда. Это первые максимумы этого лета.
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