Обмеження чи позбавлення прав? У МВС пояснили важливу різницю для водіїв

Фото: Заборонити керувати автомобілем в Україні можуть з кількох причин (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні водії часто плутають обмеження у праві керування та позбавлення водійського посвідчення. Хоча обидва механізми забороняють сідати за кермо, процедури повернення прав та причини заборони кардинально відрізняються.

Обмеження в праві керування: тимчасова заборона

Обмеження в праві керування - це тимчасова заборона сідати за кермо, яка не пов’язана безпосередньо з порушенням правил дорожнього руху. Найчастіше вона застосовується у межах виконавчого провадження - наприклад, у разі несплати аліментів.

У такому випадку державний або приватний виконавець виносить постанову про тимчасове обмеження.

Що це означає для водія:

  • посвідчення водія не вилучається;
  • після погашення заборгованості обмеження скасовується;
  • повторно складати іспити чи отримувати нове посвідчення не потрібно.
  • Інформація про обмеження вноситься до державних реєстрів, а керування авто в цей період є правопорушенням.

Позбавлення права керування: рішення суду

Позбавлення права керування - це адміністративне стягнення, яке застосовується виключно за рішенням суду за порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.

Наприклад, якщо водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, суд може позбавити його права керування на певний строк.

У такому випадку:

  • посвідчення водія вилучається;
  • повернення документа відбувається після завершення строку позбавлення у встановленому порядку;
  • у передбачених законом випадках потрібно повторно складати теоретичний або практичний іспит.

Що важливо знати

В обох випадках керування транспортним засобом під час дії заборони є правопорушенням та тягне відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У сервісному центрі наголошують: розуміння різниці між обмеженням та позбавленням права керування допоможе водіям правильно оцінити правові наслідки та вчасно врегулювати ситуацію, щоб не втратити можливість керувати транспортом.

Раніше РБК-Україна розповідало, у яких випадках водія можуть позбавити права керування та як повернути посвідчення після завершення строку покарання. Позбавлення прав застосовується за рішенням суду, зокрема за ДТП або керування у стані сп’яніння, а для відновлення посвідчення потрібно пройти медогляд і скласти іспити в сервісному центрі МВС. Також водії можуть самостійно перевірити чинність своїх прав у відповідних базах.

