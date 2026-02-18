Обмеження чи позбавлення прав? У МВС пояснили важливу різницю для водіїв

В Україні водії часто плутають обмеження у праві керування та позбавлення водійського посвідчення. Хоча обидва механізми забороняють сідати за кермо, процедури повернення прав та причини заборони кардинально відрізняються.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Читайте також: Тільки "автомат": чому позначка "78" може коштувати водієві великого штрафу
Обмеження в праві керування - це тимчасова заборона сідати за кермо, яка не пов’язана безпосередньо з порушенням правил дорожнього руху. Найчастіше вона застосовується у межах виконавчого провадження - наприклад, у разі несплати аліментів.
У такому випадку державний або приватний виконавець виносить постанову про тимчасове обмеження.
Що це означає для водія:
Позбавлення права керування - це адміністративне стягнення, яке застосовується виключно за рішенням суду за порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.
Наприклад, якщо водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, суд може позбавити його права керування на певний строк.
У такому випадку:
В обох випадках керування транспортним засобом під час дії заборони є правопорушенням та тягне відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У сервісному центрі наголошують: розуміння різниці між обмеженням та позбавленням права керування допоможе водіям правильно оцінити правові наслідки та вчасно врегулювати ситуацію, щоб не втратити можливість керувати транспортом.
Раніше РБК-Україна розповідало, у яких випадках водія можуть позбавити права керування та як повернути посвідчення після завершення строку покарання. Позбавлення прав застосовується за рішенням суду, зокрема за ДТП або керування у стані сп’яніння, а для відновлення посвідчення потрібно пройти медогляд і скласти іспити в сервісному центрі МВС. Також водії можуть самостійно перевірити чинність своїх прав у відповідних базах.