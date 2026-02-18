Ограничение или лишение прав? В МВД объяснили важную разницу для водителей

Ограничение в праве управления: временный запрет

Ограничение в праве управления - это временный запрет садиться за руль, который не связан непосредственно с нарушением правил дорожного движения. Чаще всего он применяется в рамках исполнительного производства - например, в случае неуплаты алиментов.

В таком случае государственный или частный исполнитель выносит постановление о временном ограничении.

Что это означает для водителя:

водительское удостоверение не изымается;

после погашения задолженности ограничение отменяется;

повторно сдавать экзамены или получать новое удостоверение не нужно.

Информация об ограничении вносится в государственные реестры, а управление авто в этот период является правонарушением.

Лишение права управления: решение суда

Лишение права управления - это административное взыскание, которое применяется исключительно по решению суда за нарушение законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Например, если водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, суд может лишить его права управления на определенный срок.

В таком случае:

водительское удостоверение изымается;

возврат документа происходит после завершения срока лишения в установленном порядке;

в предусмотренных законом случаях нужно повторно сдавать теоретический или практический экзамен.

Что важно знать

В обоих случаях управление транспортным средством во время действия запрета является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

В сервисном центре отмечают: понимание разницы между ограничением и лишением права управления поможет водителям правильно оценить правовые последствия и вовремя урегулировать ситуацию, чтобы не потерять возможность управлять транспортом.