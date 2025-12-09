Обмеження буде знято: Трамп анонсував продаж Китаю чипів NVIDIA H200 для ШІ

"Я повідомив главі КНР Сі Цзіньпіну, що Сполучені Штати дозволять NVIDIA постачати свою продукцію H200 перевіреним клієнтам у Китаї та інших країнах на умовах, які дадуть змогу забезпечувати подальшу національну безпеку. Голова Сі відповів позитивно", - написав Трамп у соцмережах.

CNN зазначає, що вдосконалені чипи мають вирішальне значення для виконання завдань, виконуваних штучним інтелектом.

При цьому Трамп написав, що чипи Blackwell, які користуються великим попитом, і чипи Rubin наступного покоління від NVIDIA - не є частиною угоди.

У своїй публікації він також додав, що "25% буде виплачено Сполученим Штатам Америки". Ймовірно, Трамп має на увазі, що 25% доходу NVIDIA, отриманого від продажів, підуть американському уряду.

Як відомо, NVIDIA - найдорожча компанія у світі та провідний виробник чипів, домоглася колосального успіху на тлі стрімкого зростання попиту на иіфі в останні роки.

Однак цей успіх поставив компанію в центр глобальної напруженості, пов'язаної з боротьбою за домінування у сфері штучного інтелекту.

Новина про рішення Трампа зняти обмеження з'явилася після того, як минулого тижня він зустрівся з директором NVIDIA Дженсеном Хуаном. Раніше глава Білого дому неодноразово заявляв, що США мають виграти глобальні перегони у сфері ШІ, навіть незважаючи на те, що Китай вклав значні кошти у власну національну галузь.

У коментарі CNN представник NVIDIA привітав рішення Трампа.

"Ми вітаємо рішення президента Трампа дозволити американській індустрії мікросхем конкурувати, щоб підтримувати високооплачувані робочі місця і виробництво в країні. Пропозиція H200 перевіреним комерційним клієнтам, перевіреним Міністерством торгівлі, забезпечує продуманий баланс, який вигідний для Америки", - сказав він.