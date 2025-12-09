Обмеження буде знято: Трамп анонсував продаж Китаю чипів NVIDIA H200 для ШІ

Президент США Дональд Трамп оголосив про зняття експортного контролю на чипи NVIDIA H200 для постачання в Китай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я повідомив главі КНР Сі Цзіньпіну, що Сполучені Штати дозволять NVIDIA постачати свою продукцію H200 перевіреним клієнтам у Китаї та інших країнах на умовах, які дадуть змогу забезпечувати подальшу національну безпеку. Голова Сі відповів позитивно", - написав Трамп у соцмережах.
CNN зазначає, що вдосконалені чипи мають вирішальне значення для виконання завдань, виконуваних штучним інтелектом.
При цьому Трамп написав, що чипи Blackwell, які користуються великим попитом, і чипи Rubin наступного покоління від NVIDIA - не є частиною угоди.
У своїй публікації він також додав, що "25% буде виплачено Сполученим Штатам Америки". Ймовірно, Трамп має на увазі, що 25% доходу NVIDIA, отриманого від продажів, підуть американському уряду.
Як відомо, NVIDIA - найдорожча компанія у світі та провідний виробник чипів, домоглася колосального успіху на тлі стрімкого зростання попиту на иіфі в останні роки.
Однак цей успіх поставив компанію в центр глобальної напруженості, пов'язаної з боротьбою за домінування у сфері штучного інтелекту.
Новина про рішення Трампа зняти обмеження з'явилася після того, як минулого тижня він зустрівся з директором NVIDIA Дженсеном Хуаном. Раніше глава Білого дому неодноразово заявляв, що США мають виграти глобальні перегони у сфері ШІ, навіть незважаючи на те, що Китай вклав значні кошти у власну національну галузь.
У коментарі CNN представник NVIDIA привітав рішення Трампа.
"Ми вітаємо рішення президента Трампа дозволити американській індустрії мікросхем конкурувати, щоб підтримувати високооплачувані робочі місця і виробництво в країні. Пропозиція H200 перевіреним комерційним клієнтам, перевіреним Міністерством торгівлі, забезпечує продуманий баланс, який вигідний для Америки", - сказав він.
Нагадаємо, на початку грудня адміністрація Трампа призупинила плани запровадити санкції проти Міністерства державної безпеки Китаю. Їх мали намір ввести через шпигунство, але призупинили, оскільки обмеження можуть зірвати торговельне перемир'я між країнами.
Китай зі свого боку теж іде на зустріч США. У першій половині листопада стало відомо, що КНР призупинила дію заборони на експорт до Сполучених Штатів галію, гетьманію, сурми, надтвердих матеріалів та інших рідкоземельних металів, які було заборонено експортувати з грудня 2024 року.