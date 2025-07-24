Чекає поліграф і заборона виїзду: що змінить законопроект Зеленського для НАБУ та САП

Зокрема, у документі зазначено, що "підрозділ внутрішнього контролю НАБУ, САП, БЕБ, Офісу генпрокурора, ДБР, Нацполіції за методологією, узгодженою із СБУ, не рідше одного разу на два роки проводить поліграфологічні дослідження працівників з доступом до держтаємниці на предмет вчинення дій на користь держави-агресора".

Мова йде про працівників, які мають допуск до державної таємниці. Перевіряти їх будуть на предмет вчинення дій на користь держави-агресора.

Також передбачається, що протягом шести місяців з моменту набуття чинності закону Служба безпеки має провести перевірку таких працівників на аналогічну тему.

Міжнародний розшук

Окрему увагу в проекті приділено питанню міжнародного розшуку:

"Офісу Генерального прокурора та Міністерству юстиції України посилити роботу щодо розшуку та екстрадиції осіб, які ухиляються від досудового розслідування, судового розгляду чи відбування покарання", - сказано в тексті.

У разі потреби, протягом трьох місяців з дня набрання чинності даного закону, ці органи разом з Кабміном мають розробити відповідні зміни до законодавства.

Повернення активів в Україну

Також президент пропонує активізувати процес повернення активів, здобутих злочинним шляхом, із-за кордону. До цієї роботи мають долучитися низка органів, серед яких НАБУ, БЕБ, ДБР, СБУ, НАЗК, Нацполіція та Держфінмоніторинг. За потреби, вони також повинні підготувати зміни до законодавства протягом трьох місяців.

Обмеження для НАБУ та САП

Крім того, законопроект містить норму щодо обмеження виїзду працівників НАБУ за кордон під час воєнного стану.

"Кабінету Міністрів України та Національному антикорупційному бюро України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом внести зміни до нормативно-правових актів щодо заборони, на час дії військового стану, виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень", - йдеться у тексті.