Ждет полиграф и запрет выезда: что изменит законопроект Зеленского для НАБУ и САП

В частности, в документе указано, что "подразделение внутреннего контроля НАБУ, САП, БЭБ, Офиса генпрокурора, ГБР, Нацполиции по методологии, согласованной с СБУ, не реже одного раза в два года проводит полиграфологические исследования работников с доступом к гостайне на предмет совершения действий в пользу государства-агрессора".

Речь идет о работниках, которые имеют допуск к государственной тайне. Проверять их будут на предмет совершения действий в пользу государства-агрессора.

Также предполагается, что в течение шести месяцев с момента вступления в силу закона Служба безопасности должна провести проверку таких работников на аналогичную тему.

Международный розыск

Отдельное внимание в проекте уделено вопросу международного розыска:

"Офису Генерального прокурора и Министерству юстиции Украины усилить работу по розыску и экстрадиции лиц, уклоняющихся от досудебного расследования, судебного разбирательства или отбывания наказания", - сказано в тексте.

В случае необходимости, в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона, эти органы вместе с Кабмином должны разработать соответствующие изменения в законодательство.

Возвращение активов в Украину

Также президент предлагает активизировать процесс возвращения активов, добытых преступным путем, из-за рубежа. К этой работе должны присоединиться ряд органов, среди которых НАБУ, БЭБ, ГБР, СБУ, НАПК, Нацполиция и Госфинмониторинг. При необходимости, они также должны подготовить изменения в законодательство в течение трех месяцев.

Ограничения для НАБУ и САП

Кроме того, законопроект содержит норму об ограничении выезда работников НАБУ за границу во время военного положения.

"Кабинету Министров Украины и Национальному антикоррупционному бюро Украины в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего Закона внести изменения в нормативно-правовые акты о запрете, на время действия военного положения, выезда работников НАБУ за границу, кроме случаев служебных командировок", - говорится в тексте.