"Обменивают только россиян". Боевиков "ЛНР" не хотят возвращать из плена, - Гайдай
Россия не хочет обменивать пленных боевиков так называемой "ЛНР", поскольку мобилизованные жители Донбасса "никому не нужны".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.
"Как говорят жены, Россия бросила их мужчин в украинском плену и не хочет обменивать. Обменивают только пленных россиян, а мобилизованные из Донбасса никому не нужны... У мужчин - жителей так называемой "ЛНР" - практически нет выбора. Либо скрываться до деоккупации, либо согласиться пойти на смерть", - отметил он.
Гайдай подчеркнул, что под мобилизацию подпадают все, в том числе работники шахт и комбинатов. Дошло до того, что на металлургическом комбинате сейчас работают мужчины из России.
"(Работники из РФ - ред.) Говорят, что находиться в городе будет не постоянно. И со временем вахтовиков сменят другие, немного подзаработают и уедут в свои семьи. Живые, потому что местные военные их также задерживают на улице для мобилизации, но потом извиняются и отпускают. Потому что нельзя - умирать нужно местным", - добавил он.
Тем временем в Луганске находится большое количество убитых боевиков, которых трудно опознать. По словам Гайдая, среди родственников военнослужащих так называемой "народной милиции" проводят отбор генетического материала для дальнейшей идентификации погибших.
Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области российские оккупанты усилили принудительную мобилизацию. Они намерены отправить на верную смерть 10 тысяч мужчин.
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