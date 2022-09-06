ua ru
Вт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Обменивают только россиян". Боевиков "ЛНР" не хотят возвращать из плена, - Гайдай

Новина українською →
Луганск, Вторник 06 сентября 2022 11:39
"Обменивают только россиян". Боевиков "ЛНР" не хотят возвращать из плена, - Гайдай Фото: боевиков "ЛНР" не хотят возвращать из плена (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Россия не хочет обменивать пленных боевиков так называемой "ЛНР", поскольку мобилизованные жители Донбасса "никому не нужны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Как говорят жены, Россия бросила их мужчин в украинском плену и не хочет обменивать. Обменивают только пленных россиян, а мобилизованные из Донбасса никому не нужны... У мужчин - жителей так называемой "ЛНР" - практически нет выбора. Либо скрываться до деоккупации, либо согласиться пойти на смерть", - отметил он.

Гайдай подчеркнул, что под мобилизацию подпадают все, в том числе работники шахт и комбинатов. Дошло до того, что на металлургическом комбинате сейчас работают мужчины из России.

"(Работники из РФ - ред.) Говорят, что находиться в городе будет не постоянно. И со временем вахтовиков сменят другие, немного подзаработают и уедут в свои семьи. Живые, потому что местные военные их также задерживают на улице для мобилизации, но потом извиняются и отпускают. Потому что нельзя - умирать нужно местным", - добавил он.

Тем временем в Луганске находится большое количество убитых боевиков, которых трудно опознать. По словам Гайдая, среди родственников военнослужащих так называемой "народной милиции" проводят отбор генетического материала для дальнейшей идентификации погибших.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области российские оккупанты усилили принудительную мобилизацию. Они намерены отправить на верную смерть 10 тысяч мужчин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск
NEWS
В Кремле вновь выдвинули требования для встречи Путина и Зеленского
В Кремле вновь выдвинули требования для встречи Путина и Зеленского
DAILY
Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России