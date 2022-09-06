"Обменивают только россиян". Боевиков "ЛНР" не хотят возвращать из плена, - Гайдай

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram .

"Как говорят жены, Россия бросила их мужчин в украинском плену и не хочет обменивать. Обменивают только пленных россиян, а мобилизованные из Донбасса никому не нужны... У мужчин - жителей так называемой "ЛНР" - практически нет выбора. Либо скрываться до деоккупации, либо согласиться пойти на смерть", - отметил он.

Гайдай подчеркнул, что под мобилизацию подпадают все, в том числе работники шахт и комбинатов. Дошло до того, что на металлургическом комбинате сейчас работают мужчины из России.

"(Работники из РФ - ред.) Говорят, что находиться в городе будет не постоянно. И со временем вахтовиков сменят другие, немного подзаработают и уедут в свои семьи. Живые, потому что местные военные их также задерживают на улице для мобилизации, но потом извиняются и отпускают. Потому что нельзя - умирать нужно местным", - добавил он.

Тем временем в Луганске находится большое количество убитых боевиков, которых трудно опознать. По словам Гайдая, среди родственников военнослужащих так называемой "народной милиции" проводят отбор генетического материала для дальнейшей идентификации погибших.