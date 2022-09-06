"Обмінюють тільки росіян". Бойовиків "ЛНР" не хочуть повертати з полону, - Гайдай

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram .

"Як кажуть дружини, Росія кинула їх чоловіків в українському полоні і не хоче обмінювати. Обмінюють тільки полонених росіян, а мобілізовані з Донбасу нікому не потрібні... У чоловіків - жителів так званої "ЛНР" - практично немає вибору. Або ховатися до деокупації, або погодитися піти на смерть", - зазначив він.

Гайдай підкреслив, що під мобілізацію підпадають всі, в тому числі працівники шахт і комбінатів. Дійшло до того, що на металургійному комбінаті зараз працюють чоловіки з Росії.

"(Працівники з РФ - ред.) кажуть, що перебувати в місті буде не постійно. І з часом вахтовиків змінять інші, трохи підзароблять і поїдуть в свої сім'ї. Живі, бо місцеві військові їх також затримують на вулиці для мобілізації, але потім вибачаються і відпускають. Тому що не можна - помирати потрібно місцевим", - додав він.

Тим часом в Луганську знаходиться велика кількість убитих бойовиків, яких важко впізнати. За словами Гайдая, серед родичів військовослужбовців так званої "народної міліції" проводять відбір генетичного матеріалу для подальшої ідентифікації загиблих.