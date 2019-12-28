Из-за обмена пленными закрывают один из КПВВ на Донбассе

Завтра, 29 декабря, из-за обмена пленными не будет работать контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" на дорожном коридоре Бахмут - Горловка. Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что согласно распоряжению командующего Объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря осуществляться не будут.

"Государственная пограничная служба просит всех граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее РБК-Украина писало, что 29 декабря пройдет обмен пленными. Предполагается, что передача удерживаемых лиц состоится в 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области.

Напомним, сегодня харьковский суд приговорил Виктора Тетюцкого, Сергея Башлыкова и Владимира Дворникова к пожизненному лишению свободы за причастность к теракту возле Дворца спорта. В то же время их отпустили из-под стражи для участия в обмене пленными.