Через обмін полоненими закривають один з КПВВ на Донбасі

Завтра, 29 грудня, через обмін полоненими не буде працювати контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" на дорожньому коридорі Бахмут - Горлівка. Про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що згідно з розпорядженням командувача Об'єднаних сил, з технічних причин пропускні операції через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" 29 грудня здійснюватися не будуть.

"Державна прикордонна служба просить усіх громадян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і скористатися іншими контрольними пунктами в'їзду-виїзду для перетину лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, що 29 грудня пройде обмін полоненими. Передбачається, що передача утримуваних осіб відбудеться о 11:00 за київським часом на контрольно-пропускному пункті "Майорське" в Донецькій області.

Нагадаємо, сьогодні харківський суд засудив Віктора Тетюцького, Сергія Башликова і Володимира Дворнікова до довічного позбавлення волі за причетність до теракту біля Палацу спорту. В той же час їх відпустили з-під варти для участі в обмін полоненими.