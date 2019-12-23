Обмен задерживается, потому что мы хотим вернуть максимальное количество людей, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать списки на обмен, ведь украинская сторона стремится вернуть максимальное количество людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Укринформу".

По его словам, украинская сторона рассчитывала на больший прогресс в вопросе обмена и согласовала одну группу людей, которая уже точно готова к обмену.

"Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям к Новому году. Поэтому координатором от ОБСЕ было принято решение безотлагательно провести видеоконференцию и завершить работу над списками", - сказал Пристайко.

Напомним, обмен пленными между Киевом и так называемыми "ЛДНР" задерживается из-за отказа части пленных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области, о чем заявили источники в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Так, около 40 человек, которых Украина готовится передать боевикам "ЛДНР", по разным причинам попросили исключить их из обменных списков.

РБК-Украина писало, что видеоконференция Трехсторонней контактной группы по обмену пленными состоится в понедельник, 23 декабря.