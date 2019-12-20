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Видеоконференция ТКГ по обмену пленными состоится в понедельник

Новости » Политика     20.12.2019 - 11:11
Видеоконференция ТКГ по обмену пленными состоится в понедельник
Иллюстративное фото (twitter.com/BelarusMFA)

Стороны обсудят обмен пленными 23 декабря

Видеоконференция Трехсторонней контактной группы по обмену пленными состоится в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на странице в Facebook.

Так, по словам Олифер, в понедельник стороны проведут видеоконференцию, чтобы обсудить вопрос освобождения лиц, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"В продолжение работы по освобождению лиц, удерживаемых в ОРДЛО, видеоконференцию Трехсторонней контактной группы назначено на понедельник, 23 декабря 2019", - заявила она.

Напомним, ранее представители незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР" отказались от предложения украинской делегации провести видеоконференцию по обмену пленными в пятницу, 20 декабря. Представители бандформирований заявляли, что видеоконференция может состояться в понедельник, 23 декабря.

Как писало РБК-Украина, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что на 20 декабря запланирована видеоконференция, в ходе которой стороны минских переговоров обсудят обмен пленными.

Кроме того, так называемая "омбудсмен" Дарья Морозова заявила о готовности непризнанной "ДНР" к обмену пленными с украинской стороной по новой формуле. Представительница боевиков добавила, что Киев якобы подтвердил готовность передать 88 человек, в ответ "ДНР" должна отдать 53 человека.

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