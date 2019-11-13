Обмен Цемаха было абсолютно осознанным решением, - Баканов

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что обмен Владимира Цемаха было абсолютно осознанным решением. Об этом он сообщил в интервью "Главком".

При этом он добавил, что Украина должна делать все для того, чтобы украинские граждане, которые незаконно удерживаются, возвращались в Украину.

"Обмен Цемах - абсолютно осознанное решение. Мы должны делать все для того, чтобы украинские граждане, незаконно удерживают на территории другой страны, возвращались домой. Если бы у нас не было претензий к Цемах, я думаю, он бы не был обменян. Наличие Цемах в списке на обмен ставила под вопрос весь обмен. Мы могли еще годами держать Цемаха, который не сказал бы ни слова больше ни украинским, ни нидерландским следователем. Это был бесперспективный путь", - отметил Баканов.

Напомним, следователи Нидерландов попросили Россию о содействии в допросе Цемаха после того, как украинская сторона передала его в рамках сентябрьского большого обмена пленными.

Отметим, по данным следствия, на момент катастрофы рейса MH17 в июле 2014 Цемах на стороне самопровозглашенной "Донецкой народной республики" отвечал за противовоздушную оборону района, где был сбит боинг.

Операция по задержанию Цемаха прошла в июне 2019 года, когда украинские спецслужбы вывезли его с территории так называемой "Донецкой народной республики" как свидетеля по делу о катастрофе MH17.