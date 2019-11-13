Обмін Цемаха було абсолютно усвідомленим рішенням, - Баканов

Голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов заявив, що обмін Володимира Цемаха було абсолютно усвідомленим рішенням. Про це він повідомив в інтерв'ю "Главком".

При цьому він додав, що Україна повинна робити все для того, щоб українські громадяни, які незаконно утримуються, поверталися в Україну.

"Обмін Цемах - абсолютно усвідомлене рішення. Ми повинні робити все для того, щоб українські громадяни, незаконно утримують на території іншої країни, поверталися додому. Якщо б у нас не було претензій до Цемах, я думаю, він би не був обміняний. Наявність Цемах в списку на обмін ставила під питання весь обмін. Ми могли ще роками тримати Цемаха, який не сказав ні слова більше ні українським, ні нідерландським слідчим. Це був безперспективний шлях", - зазначив Баканов.

Нагадаємо, слідчі Нідерландів попросили Росію про сприяння в допиті Цемаха після того, як українська сторона передала його в рамках вересневого великої обміну полоненими.

Відзначимо, за даними слідства, на момент катастрофи рейсу MH17 в липні 2014 Цемах на стороні самопроголошеної "Донецької народної республіки" відповідав за протиповітряну оборону району, де був збитий боїнг.

Операція по затриманню Цемаха пройшла в червні 2019 року, коли українські спецслужби вивезли його з території так званої "Донецької народної республіки" як свідка у справі про катастрофу MH17.