Обмен телами: Украина вернула еще 64 погибших защитников "Азовстали"

По информации ведомства, соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.

Операция проводилась при сотрудничестве Минреинтеграции, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

Сейчас процесс возвращения тел погибших украинских армейцев продолжается и происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, что во время первого обмена удалось вернуть 160 человек, погибших на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Из них 52 погибших - бойцы полка "Азов".

Добавим, добавим также 8 июня Россия и Украина совершили еще один обмен телами погибших солдат. На территорию нашей страны вернули тела 50 павших героев.

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