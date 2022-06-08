Украина и Россия провели очередной обмен телами погибших солдат

Россия и Украина провели еще один обмен телами погибших солдат. На этот же раз на территорию нашей страны вернули тела 50 павших героев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"На линии фронта в Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле "50 на 50", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 2 июня Украина и Россия также проводили обмен телами погибших воинов. Во время переговоров была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160".

Также, 6 июня, Россия передала Украине первых погибших военных на территории металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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