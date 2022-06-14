Обмін тілами: Україна повернула ще 64 загиблих захисників "Азовсталі"

За інформації відомства, відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка.

Операція проводилась за співпраці Мінреінтеграції, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

Наразі процес повернення тіл загиблих українських армійців триває та відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, що під час першого обміну вдалося повернути 160 осіб, загиблих на заводі "Азовсталь" в Маріуполі. З них 52 загиблих - бійці полку "Азов".

Додамо, додамо також 8 червня Росія й Україна здійснили ще один обмін тілами загиблих солдатів. На територію нашої країни повернули тіла 50 полеглих героїв.

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