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Обмін тілами: Україна повернула ще 64 загиблих захисників "Азовсталі"

Фото: Україна повернула ще 64 загиблих захисників "Азовсталі" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Запорізькій області сьогодні відбувся черговий обмін тілами загиблих військовослужбовців. Україна повернула 64 загиблих захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на офіційний сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За інформації відомства, відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка.

Операція проводилась за співпраці Мінреінтеграції, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

Наразі процес повернення тіл загиблих українських армійців триває та відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, що під час першого обміну вдалося повернути 160 осіб, загиблих на заводі "Азовсталь" в Маріуполі. З них 52 загиблих - бійці полку "Азов".

Додамо, додамо також 8 червня Росія й Україна здійснили ще один обмін тілами загиблих солдатів. На територію нашої країни повернули тіла 50 полеглих героїв.

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АзовстальМаріупольЗапорожская область