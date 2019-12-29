Обмен пленными: Украина передала "ДНР" всех удерживаемых

Украина передала "ДНР" всех удерживаемых в рамках обмена пленными. Об этом сообщают росСМИ и сепаратистские СМИ.

Отмечается, что двое лиц, которые удерживались в "ДНР", отказались от обмена с Украиной.

По предварительным данным, обмен пленными будет проходить по формуле - 120 от Киева и 80 от ОРДЛО.

"ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев.

РБК-Украина опубликовало первый список освобожденных украинцев. В рамках обмена пленными между Украиной и ОРДЛО были освобождены четыре украинских военнослужащих. Были освобождены Сергей Иванчук, Юрий Явтушка, Иван Деев и Роман Фурсов.

Отметим, сегодня на КПВВ "Майорское" проходит обмен пленными между Киевом и ОРДЛО.

Напомним, Киевский апелляционный суд 28 декабря удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Их отпустили, из-за чего под судом начался долгосрочный протест