Обмін полоненими: Україна передала "ДНР" всіх утримуваних

Україна передала "ДНР" всіх утримуваних у рамках обміну полоненими. Про це повідомляють росЗМІ і сепаратистські ЗМІ.

Відзначається, що двоє осіб, які утримувалися в "ДНР", відмовилися від обміну з Україною.

За попередніми даними, обмін полоненими проходитиме за формулою - 120 від Києва і 80 від ОРДЛО.

"ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців.

РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців. В рамках обміну полоненими між Україною і ОРДЛО було звільнено чотири українських військовослужбовців. Були звільнені Сергій Іванчук, Юрій Явтушко, Іван Дєєв, Роман Фурсов.

Зазначимо, сьогодні на КПВВ "Майорське" проходить обмін полоненими між Києвом та ОРДЛО.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд 28 грудня задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року. Їх відпустили, через що під судом почався довгостроковий протест.