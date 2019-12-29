ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Обмін полоненими: п'ятеро екс-"беркутівців" уже на КПВВ "Майорське"

Новини » Політика     29.12.2019 - 12:55
Обмін полоненими: п'ятеро екс-"беркутівців" уже на КПВВ "Майорське"
Фото: колишні "беркутівці" (graty.me)

Адвокат повідомив, що усі п'ятеро екс-"беркутівців" були вивезені на КПВВ "Майорське

П'ятеро екс-"беркутівців" перебувають на КПВВ "Майорське" й теж братимуть участь у обміні полоненими. Про це повідомив їхній адвокат Ігор Варфоломєєв, передає видання "Грати".

Екс-"беркутівців" сьогодні вночі звільнили з-під варти у Київському апеляційному суді.

"Адвокат Варфоломєєв повідомив, що усі п'ятеро екс-"беркутівців" були вивезені на КПВВ "Майорське", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що Київ і ОРДЛО погодили дату обміну полоненими за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених". Зазначалось, що це не було дискусійним питанням.

Також повідомлялося, що в список на обмін з ОРДЛО був включений фермер Микола Бутрименко, який здав бойовикам "ДНР" 10 українських військових.

Крім того, Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту екс-командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова. Беркутівець перебував під арештом з 2015 року. І Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера, колишнього бійця спецназу "Омега" Внутрішніх військ Дмитро Хмелю, підозрюваного у вбивстві евромайдановца Олександра Храпаченко.

В рамках обміну полоненими звільнили чотирьох військових Обмін полоненими: всі подробиці
Новини України обмін полоненимиБеркут
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся