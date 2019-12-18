Обмен пленными и перемирие: что обсуждала ТКГ после нормандского саммита

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) при участии представителей ОРДЛО заявила о своей приверженности полной и всеохватывающей реализации режима прекращения огня, подкрепленного выполнением всех необходимых мероприятий по поддержанию этого режима и обсудила вопрос обмена удерживаемыми. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, сегодня украинская делегация прибыла в Минск с четким пониманием о необходимости реализации договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года, а именно:

полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, который должен быть введен до конца 2019 года,

взаимное освобождение удерживаемых лиц, полный и безусловный допуск международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем лицам, незаконно удерживаемым в ОРДЛО,

согласование трех участков с гуманитарной целью,

предоставление доступа СММ ОБСЕ ко всей неконтролируемой участка украино-российской границы в режиме 24/7,

обеспечение работы КПВВ "Золотое".

"Стороны очень основательно обсуждали и вопрос обмена удерживаемыми. Они приложили значительные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену лиц, которых удерживают в связи с конфликтом, до конца года, и тем самым воплотить в жизнь решения нормандского саммита по этому вопросу", - написала она.

Олифер отметила, что в рамках работы ТКГ в 2019 году удалось:

вдвое уменьшить количество обстрелов на Донбассе;

уменьшить применение артиллерии, минометов, танков;

достигнуты договоренности относительно разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого, Петровского;

восстановлен мост возле КПВВ "Станица Луганская";

начато обсуждение вопроса возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО;

обеспечивается работа инфраструктуры жизнедеятельности Донбасса, в которой нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения.

"Трехсторонняя контактная группа выразила признательность Мартину Сайдику за его конструктивную работу специального представителя действующего главы ОБСЕ в ТКГ и поздравила Хайди Грау с началом его каденции на этом посту", - отметила Олифер.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что участники ТКГ не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и "Л/ДНР".

Также, по словам министра, участники ТКГ не смогли согласовать новое перемирие на востоке Украины.

Отметим, 18 декабря проходит первое заседание Трехсторонней контактной группы после саммита в нормандском формате. Заседание подгрупп ТКГ продолжалось более семи часов, на данный момент проходит заседание ТКГ. Ожидалось, что сегодня стороны обсудят формулу обмена пленными, вопрос полного и всестороннего прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.