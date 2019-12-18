Обмін полоненими і перемир'я: що обговорювала ТКГ після нормандського саміту

Тристороння контактна група (ТКГ) за участі представників ОРДЛО, заявила про свою відданість повній та всеохоплюючій реалізації режиму припинення вогню, підкріпленого виконанням всіх необхідних заходів з підтримки цього режиму і обговорила питання обміну утримуваними. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар представника України у ТКГ з урегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, сьогодні українська делегація прибула в Мінськ з чітким розумінням щодо необхідності реалізації домовленостей лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня 2019 року, а саме:

повний та всеосяжний режим припинення вогню, який має бути запроваджено до кінця 2019 року,

взаємне звільнення утримуваних осіб, повний і безумовний допуск міжнародних організацій, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, до всіх осіб, незаконно утримуваних в ОРДЛО,

узгодження трьох ділянок з гуманітарною метою,

надання доступу СММ ОБСЄ до всієї неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону в режимі 24/7,

забезпечення роботи КПВВ "Золоте".

"Сторони дуже грунтовно обговорювали і питання обміну утримуваними. Вони доклали значних зусиль, щоб сприяти звільненню та обміну осіб, які утримуються в зв'язку з конфліктом, до кінця року, і тим самим втілити в життя рішення нормандського саміту з цього питання", - написала вона.

Оліфер наголосила, що в рамках роботи ТКГ в 2019 році вдалося:

вдвічі зменшити кількість обстрілів на Донбасі;

зменшити застосування артилерії, мінометів, танків;

досягнуто домовленостей щодо розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської, Золотого, Петрівського;

відновлено міст біля КПВВ "Станиця Луганська";

розпочато обговорення питання повернення української державної та приватної власності на території ОРДЛО;

забезпечується робота інфраструктури життєдіяльності Донбасу, якої потребують мирні мешканці по обидві сторони лінії зіткнення.

"Тристороння контактна група висловила вдячність Мартіну Сайдіку за його конструктивну роботу спеціального представника діючого глави ОБСЄ в ТКГ та привітала Хайді Грау із початком її каденції на цій посаді", - зазначила Оліфер.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко підтвердив, що учасники ТКГ не досягли прогресу у питанні обміну полоненими між Києвом і "Л/ДНР".

Також, за словами міністра, учасники ТКГ не змогли погодити нове перемир'я на сході України.

Зазначимо, що 18 грудня відбувається перше засідання Тристоронньої контактної групи після саміту в нормандському форматі. Засідання підгруп ТКГ тривало більше семи годин, на даний момент проходить засідання ТКГ. Очікувалося, що сьогодні сторони обговорять формулу обміну полоненими, питання повного і всебічного припинення вогню, а також нові ділянки розведення сил на Донбасі.