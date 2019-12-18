В Минске началось первое после нормандской встречи заседание ТКГ

Иллюстративное фото (twitter.com/BelarusMID)

Сегодня обсудят обмен пленными и прекращение огня

В столице Беларуси сегодня, 18 декабря, началось заседание Трехсторонней контактной группы впервые после встречи в нормандском формате, которая состоялась 9 декабря в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

Так, сегодня в Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

Планировалось, что в ходе сегодняшнего заседания ТКГ стороны обсудят формулу обмена пленными, вопрос полного и всестороннего прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.

Напомним, ранее представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников рассказал, что во время заседания в Минске 18 декабря стороны рассмотрят вопрос формулы обмена пленными. Он добавил, что существует возможность проведения обмена до конца 2019 года.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщал, что во время заседания ТКГ в Минске 18 декабря будет согласована дата прекращения огня на Донбассе. Пристайко отмечал, что вопрос прекращения огня рассмотрят на заседании рабочих подгрупп ТКГ.

Добавим, российская сторона заявила, что ТКГ обсудит новые участки разведения в Донбассе на встречи 18 декабря будет в Минске. Однако представители РФ не уточнили, о которых участка идет речь.